El sincericidio de Laurita Fernández sobre el mensaje que le mandó a Fede Bal tras la muerte de su padre

Laurita Fernández y Federico Bal estuvieron de novios durante casi 2 años, hasta 2018 que terminaron definitivamente. Ahora la bailarina está en pareja con Nicolás Cabré y en otra etapa, pero en un mal momento del hijo de Carmen Barbieri la rubia le escribió.

Ante la muerte de Santiago Bal, el padre del actor, el pasado 9 de diciembre, Laurita le escribió un mensaje para brindarle su apoyo y respetos.

Sin embargo, no fue al whatsapp como todo le mundo supuso sino por medio de las redes sociales. "La verdad, yo no sé si en algún momento de calentura lo bloqueé o lo borré de WhastApp, pero no lo encontré en el chat. No sé qué pasó en algún momento de quilombo que no lo tenía o no sé cómo lo tenía agendado. Así que le escribí un mensaje directo por una de las redes sociales. Quise estar presente de alguna manera. Él me respondió. Más allá de que Santiago era su papá, yo lo conocí y fue un hombre muy amoroso conmigo", admitió Laurita en “LAM”, El Trece.

Esto lo había hecho público Federico que, en una entrevista, admitió que le escribieron todas sus ex tras la muerte de su padre, menos Barbie Vélez, con quien terminó en 2016 luego de una escándalo en el que ambos denunciaron violencia por parte del otro.

"El teléfono explotó; tuve 800 mensajes de WhatsApp, nunca me pasó algo así. La verdad que tuve el apoyo total, enorme, de gente que yo quiero mucho. También exnovias, exparejas de papá... Y sí, Laura me escribió", contó el actor.