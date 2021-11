Silvio Soldán reveló cuántos años tiene y quién es su novia

Silvio Soldán estuvo el lunes feriado en el piso de Intrusos, América, y reveló en televisión cuántos años tiene y habló de su novia, una mujer llamada Susana, con quien sale hace un tiempo, luego de que ella insistió mucho para conocerlo.

Y amplió entre risas: "No es muy rubia. A mí me llama la atención el color rubio, basta, me gusta. Nos hicimos amigos, después pasó un poquito más y hasta que un día dije basta y me dediqué exclusivamente a ella".

Y sorprendió al revelar los años que tiene ante la consulta de Adrián Pallares: "Silvio, ¿decís la edad?", le preguntó el conductor.

"Lo voy a decir: mucha gente va a saber que yo tengo 86 años, son muchos eh. Ella tiene 54. Es una chiquilina para mí, al lado mío es una nena", explicó el animador.