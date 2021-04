Silvio Soldán habló sobre las salidas transitorias de Giselle Rimolo: "Si me la cruzara por la calle..."

Condenada a 9 años de prisión por homicidio culposo y ejercicio ilegal de la medicina, Giselle Rímolo obtuvo hace unos días un beneficio de la Justicia por buena conducta y por haber cumplido más de la mitad de la pena: tendrá salidas transitorias de la cárcel de Ezeiza.

La ex pareja de Silvio Soldán podrá salir 48 horas al mes para estar en la casa de Don Torcuato que supo compartir años atrás con quien fuera su pareja y abogado, Juan Gainedú. Estas acotadas salidas transitorias serán monitoreadas a través de una tobillera electrónica y su salida del penal es inminente.

Con respecto a las salidas transitorias que tendrá su ex, Silvio Soldán, esgrimió: "No tengo la menor idea ni tampoco me interesa. Si me la cruzara por la calle no se si la reconocería, porque está muy distinta me dijeron. Igual no creo que ella me salude a mi tampoco. Si me pidiera perdón, no se lo que haría, no se puede predecir, no creo que ocurra nunca nada de eso. Para mi los asuntos terminados, están terminados definitivamente", dijo en el ciclo "Los Mañaneros" que conducen Diego Pérez y Andrea Bisso.

Por otro lado, el conductor agregó: "Con el tema de Silvia (Süller) por ejemplo, varios de esos pronosticadores, decían "el año próximo seguro Silvio y Silvia juntos nuevamente!" Un día uno de ellos me invita a almorzar y le dije "escuchame una cosa Fulana, nunca mas vuelvas a decir eso! Porque yo cuando termino algo, lo termino definitivamente. Yo no termino por un rato".

"Claro, están acostumbrados a que por ejemplo dos figuras, dos vedettes se pelean, se matan, se insultan y después se dan piquito. Yo eso no lo hago. Cuando se termina algo se terminó. Es como cuando el cristal se rompe, no se puede volver a unir desgraciadamente. Yo a Silvia la respeto enormemente porque me dio un hijo maravilloso al cual amo y me ama, y que siempre está haciendo cosas!", cerró Silvio Soldán.

