Silvio Soldán recordó cómo fueron los dos meses que estuvo detenido en Devoto: "Todavía no sé por qué"

En 2004, Silvio Soldán fue detenido en su casa por la causa que investigaba a la falsa doctora Giselle Rímolo, que era su pareja.

El conductor de "Feliz domingo" estuvo en "Los Mammones", América, y recordó cómo fueron sus posteriores días en la cárcel de Devoto.

"Estuve 61 días en un country en Devoto, que es muy lindo, un barrio precioso", indicó Silvio con humor.

Y remarcó: "Con la gente de allá no sigo teniendo relación. Yo no soy del palo, soy un gil que fui a parar ahí y todavía no sé por qué".

"Tuve una relación perfecta con los reclusos, además estaban por salir. El primer día fue terrible y yo me había resistido a ir", destacó el conductor sobre esa fuerte vivencia.

Rímolo continúa detenida en Ezeiza y condenada por ejercicio ilegal de la medicina.

