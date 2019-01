Silvio SoldÃ¡n desmintiÃ³ a Silvia SÃ¼ller: "Gracias a Dios hace siglos que no la veo"

Según parece una de las reconciliaciones más esperadas de los últimos 25 años está lejos de concretarse.

Días atrás, durante una de las funciones de la obra que realiza en Mar de Ajó, Silvia habló de un acercamiento con Silvio Soldán, de quien reveló, la había invitado a cenar.

"Ahora es una época linda, feliz, donde puedo reiniciar mi vida. Me invitó a cenar, tiene chance... Fue mi gran amor. El amor es uno en la vida. Después te podés enamorar, podés tener cariño, afecto, cosas así. Pero el amor, amor, amor es una vez en la vida, y yo por suerte lo conocí", contó Silvia.

Como era de esperarse, la revelación de la Süller generó todo tipo de especulaciones y algunos- los más románticos- soñaron con un cierre idílico de la escandalosa relación que ambos mantuvieron en el pasado. Pero parece que nada que ver.

Enterado de las declaraciones de la ex vedette, Silvio Soldán dialogó con Clarín y se apuró a desmentir a su ex. "No la invité a cenar, para nada. Gracias a Dios hace siglos que no la veo, años que no hablamos ni por teléfono. No tenemos contacto hace muchísimo tiempo". Y explicó: "Ella es así, habla y dice cosas... algunas podrán ser verdad y otras muchas mentiras, en este caso es una mentira. No tengo interés en ir a cenar con ella ni nada".

Finalmente, Silvio lanzó una reflexión: "Estoy muy bien, vivo solo pero sentimentalmente estoy acompañado y siempre ocupado con una persona que no vive conmigo, pero con la que me veo permanentemente y tenemos una excelente relación". Una pena.

