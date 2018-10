Silvina Zanollo le dedicó unas palabras a Axel y lo dejó sin palabras en "La Voz Argentina"

Silvina Zanollo se presentó en "Marley. Con tan solo 29 años y algunos escenarios recorridos,se presentó en " La Voz Argentina " y le puso mucho rock al programa que conduce





Zanollo interpretó un clásico de Guns and Roses, "Welcome to the jungle", del álbum Appetite for Destruction, y se ganó los elogios de los cuatro jurados.





Soledad Pastorutti como Tini Stoessel y Ricardo Montaner pretendían tenerla en sus equipos, algo que no pasó porque Silvina ya tenía en claro que se iba a ir con Axel si era elegida para la siguiente instancia del programa. Tantocomopretendían tenerla en sus equipos, algo que no pasó porqueya tenía en claro que se iba a ir consi era elegida para la siguiente instancia del programa.





Pero, cierto es que durante su elección, Zanollo dijo unas palabras para definir a Axel que dejaron a todos con la boca abierta.





"Se trata de una conexión un poco mística que me pasa con el artista que voy a elegir. Comparto muchísimo el compromiso con el amor, con la vida, con la música, con los animales, el cuidado de la naturaleza, el estar siempre para los demás... ¡Axel, te elijo!", enfatizó Silvina.