Carolina Losada y Silvina Luna se picantearon al aire el jueves en "Incorrectas", América, por la victoria de Rosario Central ante Newell's Old Boys (2 a 1) por Copa Argentina en la cancha de Arsenal de Sarandí.





Luna, hincha del canalla, jodió al aire a su compañera: "Tenés 40 pirulos tampoco para que te calientes por un partido de fútbol. Me parece muy infantil".





"No tiene nada que ver lo que estás diciendo. No sabés lo que es el código del hincha. No podés cargar a alguien recién terminado el partido. A vos porque no te importa", retrucó Losada, fanática de la lepra rosarina.





El video con el momento de las chicanas futboleras al aire.