Silvina Luna vinculó a "El Polaco" con Gianinna Maradona

Silvina Luna y El Polaco parece estar sepultada definitivamente, pero ante los medios, los ex tortolitos no evitan continuar hablando el uno del otro. A cinco meses de concluida, la relación deparece estar sepultada definitivamente, pero ante los medios, los ex tortolitos no evitan continuar hablando el uno del otro.

Ahora, la ex pareja coincidió en un evento y la rosarina fue consultada por Intrusos: "Nos peleamos en el verano, nunca más nos vimos y nos cruzamos de forma casual hace unos días. Hablamos con buena onda, como dos ex que terminaron en buenos términos. Nada más. Está muy terminada la relación, cada uno está en su camino", aseguró la morocha.

"Él es un poco así, que siempre está con una ex, con Karina, con Valeria, con Gianinna, con Barby... Conmigo no, por favor. No quiero pertenecer a ese harén. El quisiera capaz, ¿no? Pero no", agregó.

"Yo estoy en otra, con otros pretendientes. Chicos normales", concluyó Silvina.

