ShowMatch, donde estuvo acompañando a Flavio Mendoza en su debut en el Karina "La Princesita" reveló que había tenido una conversación privada con Silvina Luna y qué le había dicho. "Me mandó unos mensajes y me pidió disculpas", aseguró en una nota con Los especialistas del show. Luego de su paso por, donde estuvo acompañando aen su debut en el Bailando reveló que había tenido una conversación privada cony qué le había dicho.aseguró en una nota con Los especialistas del show.





"Ella dijo que cuando vos estabas mal con el Kun Agüero, estuviste con El Polaco... ¿Eso fue verdad?", le recordó el periodista. "No para nada. Por eso me pareció grave, ya que no era cierto", le respondió la cantante y agregó: "Me trató de infiel". le recordó el periodista.le respondió la cantante y agregó:

Acerca de lo que le dijo en los mensajes que le envió, Karina no abundó en detalles pero sí afirmó que Luna le planteó que "pudo estar equivocada y terminó ahí".





"Vos hace poco dijiste que tenés algo escondido de Silvina pero que tenés códigos y no lo vas a contar", agregó el cronista. "Quise demostrarle el daño que podés hacer cuando mentís o das a entender algo", aseguró La Princesita.





Lo cierto es que, en diálogo con PrimiciasYa.com, Silvina Luna dio más detalles de la charla privada que tuvieron. "Aclaramos algunas cosas y está todo bien".





-¿Por qué sentiste que le tuviste que pedir disculpas?

Vi que se sintió mal y no me gusta generar eso. Menos a otra mujer.





-¿Tuviste miedo de que ella cuente algo de vos?

Ella me dijo que no tiene nada para contar de mí. A mí me contaron algo y tuve la posibilidad de aclararlo fuera de las cámaras. Somos dos mujeres resilientes, nos entendimos y pudimos hablar muy bien. Ya dimos todo por terminado.