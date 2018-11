"No tiene nada que ver lo que estás diciendo. No sabés lo que es el código del hincha. No podés cargar a alguien recién terminado el partido. A vos porque no te importa", retrucó Losada , fanática de la lepra rosarina.

PrimiciasYa.com se contactó en primer turno con Carolina y ahora Silvina tuvo su espacio para dejar en claro su pasión por el canalla.

"Yo viví el fanatismo extremo por Central en mi casa con mi padre toda mi vida. Fui hasta los 20 años a la cancha con él. Somos socios y disfrutamos el club en mi infancia. Mi hermano jugó en inferiores de Central, ayer fue a la puerta del hotel a hacerles el aguante... ¡¡¡imaginate!!!", comenzó Luna.





"Así que entiendo el fanatismo de Caro pero me pareció mucho que abandone el estudio y una grabación por eso. Lo de la edad se lo tiré porque creo que estamos grandes para tomarlo tan así. Pero bueno, yo estaba festejando el triunfo de Central", fundamentó sobre el enojo de su compañera.





"Es parte del folclore del fútbol. Hace mucho que no voy a la cancha y me entero por mi hermano de algunos resultados y partidos... ¡Llevo a Central en la sangre! Pero no me gusta el fanatismo extremo, eso no me hace menos hincha como dice Carolina. Está todo bien con Losada", cerró la la actriz, quien esta semana lanzó a la venta su marca de ropa online @moonbysilvinaluna.