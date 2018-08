Silvina Luna destrozó a su ex amiga: "Vitto Saravia me 'icardeó'"

Silvina Luna y Victoria Saravia eran muy amigas, hasta que desde hace un tiempo, los rumores sobre el posible romance entre la uruguaya y Manuel Desrets, ex de la rosarina, comenzaron a llamar la atención de propios y ajenos.

A fines de marzo, con algunas imágenes que publicó en su cuenta de Instagram, los rumores dejaron de serlo y la relación del DJ y la morocha se confirmaban.

Luna, que nunca había querido hablar del tema, en profundidad, finalmente terminó cediendo este martes en Los Ángeles de la mañana, cuando le preguntaron por su amistad con Vitto.

"No estoy enojada, no hablamos más. Me molestó. Me cayó mal. Me enteré por los medios, fue sin aviso. Éramos amigas, viajábamos juntas, me escribía para preguntarme boludeces de cremas y no me contó. Eso es lo que me molestó. Es muy difícil remontar una amistad cuando no hay honestidad, es fundamental. Fuimos amigas mucho tiempo", arrancó a contar.

Y agregó: "Lo único que a mí me molestó fue la falta de honestidad y enterarme por una revista o por la tele. En su momento le escribí para decírselo. Me dijo que no fue adrede, que no fue con mala intención".

Más tarde aclaró: "Nunca sentí que él estaba interesado en ella, cero. Yo a él no le puedo reclamar nada porque lo dejé a él por otra persona, por el Polaco".

"Lo que me queda es ¿desde cuándo ella estaba deseando tener lo que yo tenía? ¡Me 'icardeó'!", dijo, con humor.

