Silvina Luna, aislada tras las medidas de prevención por el coronavirus: "Tengo las defensas bajas"

Si bien Silvina Luna no viajó a ninguno de los países de riesgo y tampoco estuvo en contacto con personas que lo hayan hecho, decidió aislarse. Sucede que ella tiene una insuficiencia renal crónica que la ubica entre la población de riesgo.

En una nota con "Los Ángeles de la Mañana" (El Trece), la actriz explicó que por decisión propia, está recluida en su casa para protegerse.

"No estoy en cuarentena pero es mi responsabilidad aislarme. Sin entrar en pánico, simplemente para proteger mi salud", señaló.

LEER MÁS Jorge Rial tras las medidas del Gobierno por el Coronavirus: "Necesitamos solidaridad en este momento"

"Hay que tomar conciencia y no subestimar lo que está pasando. Decidí quedarme en casa. El primer día vino mi hermano y como no compro nada en supermercados después de esto que me pasó, tengo un lugar que me manda la comida. Me lo subieron hasta la puerta de casa, lo agarré, lavé todas las frutas y verduras y el resto de los productos, los limpié con esas toallitas de lavandina", añadió.

Durante el fin de semana, Silvina había compartido un video en las redes sociales, donde se explayó un poco más en todas las medidas que está implementando. "Conseguí dos barbijos, me costó conseguir alcohol en gel y lo tengo en la puerta de casa para cuando llega gente a casa. También me gustaría tener uno chiquito en la cartera. Me lavo las manos a cada rato, cosa que antes capaz no hacía".

"También compré toallas desinfectantes para superficies y picaportes. Cambié reuniones presenciales por video llamadas, incluso con mis médicos", finalizó.

LEER MÁS Coronavirus: Nicole Neumann fue a comprar con barbijo, guantes y gorra