Silvina Escudero volvió a negar su romance con Mariano Martínez y apuntó contra un ex

Silvina Escudero habló sobre los protocolos que establece en su vida de soltera cuando tiene una cita con un hombre. Al mismo tiempo, recordó a algunos de sus ex y apuntó fuerte contra uno en particular. Y desmintió los rumores que la vinculan con Mariano Martínez.

La panelista de "Los Mammones", que ratificó que se separó hace poco más de siete meses, dijo entre risas por La Once Diez/Radio de la Ciudad que “con todo el tema de la pandemia no es fácil conocer gente, he salido con algunas personas pero siempre con distanciamiento, lugares al aire libre, a uno le pedí los anticuerpos, hisopados y sangre anticuerpos, me trajo los papeles, y lo bañé en alcohol, pobre”.

Mientras que en los últimos días, la artista fue vinculada sentimentalmente con Mariano Martínez, Escudero se encargó de aclarar que “yo me separé hace siete meses y nunca ni fui a tomar un café con Mariano Martínez. Tengo muy buena onda todo bien, ni le escribí para decirle lo que pasó, -jaja ponele, así que somos novios-. Estoy bien así, no me estaría imaginando ahora enamorada”.

Por último, le nombraron a alguno de sus ex parejas, como Matías Alé a lo que dijo “es una relación que ya ni la recuerdo porque era muy chica, fue más espuma que producto”.

En cambio, sobre Germán Paoloski, con quien estuvo en pareja cuando tenía 19 años, indicó: “Tengo los mejores recuerdos. Tuvimos una relación hermosa, muy larga, me llevo muy bien con la mujer de él”.

Lo mismo, recordó a Tacho Riera: “Amo profundamente a la familia de Nico Riera. Sacando a una persona, con todos mis ex novios tengo una muy buena relación”. ¿Palito para Martín Amestoy?

