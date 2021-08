Silvina Escudero recordó cuando conoció a Luis Miguel y cruzó con Toti Pasman por un comentario

Silvina Escudero recordó en "Podemos Hablar", Telefe, cuando conoció a Luis Miguel, quien era su ídolo desde chica, y cruzó con Toti Pasman por un comentario.

"Desde que nací fanática de Luis Miguel, re fan. Un día, yo estaba grabando, me llama mi amiga y me dice: ¿Querés ir a comer con Liuis Miguel? Yo estaba tonta pero no de él como hombre, de seguidora de fan de sus temas", recordó la morocha.

Y aseguró: "Uno no tiene que conocer a su ídolo porque uno lo pone en un lugar de ídolo y la realidad es que somos todos humando. Yo creo que él fue con otra intención. Pero yo estaba de novia con Nico Riera y él sabía y me vino a buscar después. Yo quería ir a ver a mi ídolo, no salir con un tipo"

“Si vas a esa cena, ¿no tenés que estar dispuesta a un ‘tercer tiempo’?, en término de rugby. Es obvio. Luis Miguel invita a una bomba a cenar...”, lanzó Toti Pasman durante la anécdota de la bailarina y panelista de "Los Mammones", América.

A lo que ella contestó: “No, para nada. ¡Pará! Yo te requiero, pero…. Yo te requiero, pero lo que vos estás diciendo estás pisando la banquina. Que un hombre me invite a cenar, cualquiera fuere, sea Luis Miguel, el Presidente o quien sea, no implica más que una cena”.

“Uno va a comer con alguien y después si hay chispazos con esa persona y quiere que pase algo más, o querés darle el teléfono, eso ya es otra cosa”, cerró Escudero.