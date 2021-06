Silvina Escudero recordó cuando "chapó" con Noelia Marzol: "Estábamos en un boliche"

Silvina Escudero estuvo como invitada el domingo a "Debo decir", América, y reveló que estuvo a los besos con Noelia Marzol en un boliche en el contexto de un cumpleaños de la morocha.

"Me siento muy querida por las mujeres. Nunca estuve con una. Me gusta y me aparece atractivo el cuerpo de la mujer. Pero nunca estuve, si chapé con una mujer, solo chapar", indicó la bailarina.

Y amplió: "Fue en un cumpleaños mío. Yo soy muy amiga de ella, y chapamos, es una bomba que acaba de ser madre".

"¿Noelia Marzol?", le preguntó Luis Novaresio, ya que la artista fue madre de Donattello con el futbolista Ramiro Arias.

"Sí, es una hermosa mujer. Eso, chapamos treinta segundos", contestó Escudero.

Y también aclaró que su pareja por aquel entonces tenía la fantasía de verla besarse con otra mujer.