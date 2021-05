Silvina Escudero: "No estoy de novia pero sí estoy conociendo a alguien"

Hace unos días se especuló con un posible romance entre Silvina Escudero y Mariano Martínez. Sin embargo, tanto la bailarina como el actor salieron a desmentirlo rotundamente.

“¡Es mentira! Estoy sola desde hace siete meses", dijo Escudero en diálogo con PrimiciasYa.com. Martínez también habló con este portal y aseguró: "Es falso lo que se dice. Estoy solo hace más de un año y todo bien, gracias por consultar".

Desde su cuenta de Instagram, el actor volvió a desmentir estar manteniendo una relación amorosa con la morocha y señaló: "No es verdad lo de Silvina Escudero, ya lo había dicho en otra oportunidad. No la conozco, es más que cuando fui a hacer la entrevista re cordial todo. No fui a buscarla, es mentira. No estoy saliendo con ninguna persona. Y había dicho que no... Por favor no confirmen cosas que no son. Muchas gracias".

Este martes, en "Intrusos", América, Silvina confirmó que está conociendo a alguien pero que no es Martínez.

"No estoy de novia pero estoy conociendo a alguien, sí. Conociendo a una persona, uno no tiene que contar cuando uno no tiene todavía las cosas claras. A veces uno tiene que esperar. No estoy embarazada tampoco. Nunca salí a tomar ni una taza de café con Mariano Martínez", comentó sobre su situación sentimental.