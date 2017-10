Silvina Escudero nos mostró en exclusivo qué le regaló su novio para su cumpleaños

En el mundo de Silvina Escudero no todo tiene que ver con la danza. La bailarina y conductora también es una férrea defensora de los animales y es justamente eso lo que se ve reflejado en su más reciente emprendimiento: la aplicación Perromaníacos.

La App, que fue desarrollada por la empresa Unlimited, es pionera en América Latina, al tener las tres siguientes características precursoras: Es la primera aplicación móvil en incluir un espacio para publicar anuncios de canes perdidos y encontrados, con la intención de que no haya ningún perro lejos de su familia.

Por otro lado, brinda información sobre refugios, indicando los insumos que necesitan y proporcionando el contacto para concretar adopciones.

Perromaníacos también cuenta con consejos para el cuidado de los perros, una sección de curiosidades, una guía de vacunación y un abc con información sobre cada una de las razas caninas. Está disponible en Play Store y App Store, para usuarios de Android y Apple.

En el Facebook Live de PrimiciasYa.com, en el que participó la bella morocha, también habló de su nuevo novio, Federico, quien le hizo un regalo muy especial en el día de su cumpleaños: un anillo ¿de compromiso?

"Hace siete meses que estamos de novios, estoy muy feliz. Él tiene un perfil muy bajo y no le interesa aparecer en los medios, y yo respeto eso", señaló Escudero.

"Para mi cumple me preparó una gran sorpresa. Llegué a casa a la noche y estaba mi cuarto con globos de helio con las tiritas colgando, y en uno de los globos había una cartita con una frase que decimos nosotros siempre (la cual no piensa revelar) y en el último globo del cuarto había una cuerdita con una bolsa de una marca de anillos. ¡Se me paró el corazón porque pensé que se venía el compromiso! Pero no era un compromiso, era un regalo (risas) ¿A quién se le ocurre hacer semejante puesta en escena y no es compromiso, solo a él. Por eso lo amo porque es diferente", contó.

Recordemos que Silvina cumplió años el pasado 27 de septiembre y, unas semanas más tarde, decidió celebrar con una gran fiesta junto a su novio, sus seres queridos y 60 invitados.

¡Mirá el Facebook Live completo con Silvina Escudero!

Embed Hoy nos visita en nuestra nueva redacción: Silvina Escudero, quien nos regala una primicia en exclusivo! Publicado por PrimiciasYa.com en Lunes, 23 de octubre de 2017