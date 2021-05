Silvina Escudero y Mariano Martínez: El dato que arruina sus desmentidas

Hace días se especuló con un posible romance entre Silvina Escudero y Mariano Martínez, sin embargo tanto la bailarina como el actor salieron a desmentirlo rotundamente.

“¡Es mentira! Estoy sola desde hace siete meses", dijo Escudero en diálogo con PrimiciasYa.com. Martínez también habló con este portal y aseguró: "Es falso lo que se dice. Estoy solo hace más de un año y todo bien, gracias por consultar".

Pero este viernes, se dijo que Mariano fue a ver a Silvina al programa que hace junto a Jey Mammon en las noches de América, "Los Mammones".

Desde su cuenta de Instagram, el actor volvió a desmentir estar manteniendo una relación amorosa con la morocha y señaló: "No es verdad lo de Silvina Escudero, ya lo había dicho en otra oportunidad. No la conozco, es más que cuando fui a hacer la entrevista re cordial todo. No fui a buscarla, es mentira. No estoy saliendo con ninguna persona. Y había dicho que no... Por favor no confirmen cosas que no son. Muchas gracias".

En medio de la ola de desmentidas, Rodrigo Lussich brindó una información picante en Intrusos que asegura que Mariano Martínez y Silvina Escudero cenaron la semana pasada en el barrio privado Nordelta.