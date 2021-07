Silvina Escudero le contestó a Graciela Alfano: "Cuando lo conocí a Matías, él salía con otras mujeres"

Matías Alé se quebró el martes en televisión tras escuchar a Graciela Alfano hablar de su relación con él. El actor no pudo evitar emocionarse en su visita al ciclo "El club de las divorciadas", El Trece.

Alé se sensibilizó al escuchar a Graciela, quien admitió que tardó diez años en superar su separación. "Creo que si Graciela hubiera entendido de qué se trataba mi crecimiento personal, no sé si hoy no seguiríamos juntos", precisó Matías.

"Soy sensible. Tuve un día sensible. Perdón que hoy vine así. Lo que estoy diciendo acá es remover un montón de cosas", agregó entre lágrimas. "Creo que es la persona que más amé. Yo me hago cargo de mi parte de la separación", aseguró Matías.

Graciela Alfano le contestó luego a Matías Alé en el programa "Nosotros a la mañana": “Sé que me va a pasar nuevamente ese momento, así que para qué transitar de nuevo ese dolor. Porque ignorarlo no ayuda. Yo lo escuché en un programa decir ‘Mi amor está intacto’. Yo le agradezco muchísimo que se haya puesto la pila con respecto a todo. Pero lo que yo tengo intacto es el dolor. Yo no tengo amor hacia él en este momento”, empezó aclarando la actriz.

Y luego señaló: “Yo entiendo todo lo que está diciendo y me parece fantástico por él, pero esta es su vivencia. La mía es muy diferente, porque no tiene que ver con los motivos de la separación, de hecho, yo no quisiera estar junto con él en este momento. Porque hoy, si me remito al presente, mi presente no tiene nada que ver con Matías. Las separaciones son feas y, a partir de ahí, mi duelo fue tremendo. Lo que diga un psicólogo no me interesa, lo que yo siento y seguiré sintiendo es un profundo dolor”.

En este marco, Silvina Escudero brindó su testimonio en "Intrusos" y señaló: "Prefiero quedarme con las disculpas que me dio en su momento de todos los tormentos que me hizo vivir. Hablar de esto es de otra vida, de otra Silvina, de hace mil años encima", comentó la morocha sobre las palabras de Alfano.

Y amplió: "Nunca me burlé de ella. Cuando lo conocí a Matías, él salía con otras mujeres, no la saqué el hombre a nadie, me la hicieron pasar a mí de rebote, ya pasaron 80 años. ¿Nos llevamos 13 años de diferencia? No tengo idea cuántos años tiene, si tiene 50".

"Yo me quedo cuando me pidió disculpas por lo mal que se portó conmigo", reiteró la panelista de "Los Mammones".