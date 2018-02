Silvina Escudero habló de la vez que Mike Tyson se puso "toquetón" con ella

Silvina Escudero trabajaba como secretaria y bailarina del programa "La noche del 10", conducido por Diego Maradona en la pantalla del Trece. Corría el año 2005 ytrabajaba como secretaria y bailarina del programaconducido poren la pantalla del





Mike Tyson, quien recibió de regalo por parte de la producción del programa una camiseta de Argentina y una pelota. En una de las entregas del ciclo estuvo invitado





La encargada de entregar los regalos fue Silvina, y cuando se dispuso a hacerlo, el exboxeador la tomó de la cintura y el brazo, generando un incómodo momento.





"Nosotros a la mañana", el ciclo que conduce Fabián Doman, Escudero dijo que se quedó "petrificada", y reconoció que en la actualidad reaccionaría de otra manera. Lo cierto es que la morocha estuvo en





"Hoy le saco la mano. No fue para nada agradable. Cuando terminó el programa, él salía por el medio, yo estaba con el resto de las bailarinas y me dijo 'come with me' (vení conmigo), por supuesto que nunca fui", contó Escudero.





