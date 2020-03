Silvina Escudero y su deseo de ser mamá: congeló óvulos

Silvina Escudero abrió su corazón y habló del tratamiento que hizo para congelar óvulos por si su deseo de ser madre se posterga en el tiempo.

De novia con Federico hace ya un tiempo, la bailarina reconoció sus ganas de formar una familia en un futuro y el proceso que realizó para congelar óvulos.

LEER TAMBIÉN: Polino, Escudero y Cae, durísimos con Jimena Barón en "Divina Comida"

“Yo no soy de hablar de estas cosas porque hay que hablarlas con los médicos. Cuando hice este tratamiento para congelar óvulos, ahí me enteré también que muchas mujeres que han padecido cáncer congelan óvulos”, dijo la morocha entrevistada por Catalina Dlugi por La Once Diez.

Y agregó: “Siento que el deseo lo tengo hace varios años, entre hoy o hasta dentro de cuatro años buscaría de modo natural, pero todavía me generan inseguridad demasiadas cosas, y la verdad que es muy difícil que todos los patitos estén encasillados para que todo salga como uno quiera".

LEER TAMBIÉN: Silvina Escudero reveló la verdad detrás de la filtración de su foto prohibida

Y contó cómo reaccionó al enterarse de la enfermedad de Federico Bal: "Le escribí por WhatsApp. No quise invadir. Hay situaciones que requieren un espacio que hay que respetar. Fede es un amigo, es una persona que quiero al igual que a Carmen, yo fui muy cercana a ellos hace mucho tiempo. Somos personas que nos queremos".