Silvina Escudero se cruzó al aire con Dolli Irigoyen por el uso de animales vivos en la cocina

Silvina Escudero y Dolli Irigoyen protagonizaron un tenso cruce al aire en Almorzando con Mirtha Legrand. Todo se generó por una pregunta de Juana Viale sobre un desafío en MasterChef Celebrity, que desató polémica en las redes sociales.

La nieta de La Chiqui recordó cuando el certamen de Telefe cocinaron caracoles vivos, algo que provocó la indignación de parte de organizaciones protectoras de los animales y activistas veganos.

"El hecho de que no se sepa como se cocinan las cosas, no quiere decir que no se hagan así. Nuestras abuelas nos mandaban a juntar caracoles, las ponían en polenta y se cocinaban vivas, como un pulpo que se tira al agua y también una langosta que se pone viva a cocinar en agua caliente como ocurre en la costa del Mediterráneo, entonces vos puedes elegir comer o no comer”, respondió Dolli Irigoyen y advirtió: “Ahí empezaron las críticas por las redes sociales... diciéndome de todo”.

Rápidamente, Escudero cruzó a la prestigiosa cocinera. “Uno puede elegir en la vida lo que ingiere si es vegano, vegetariano o carnívoro. Desde mi humilde opinión, creo que no hay que elegir más el sufrimiento animal, obviamente que hay tradiciones que vienen de nuestros abuelos y de nuestros ancestros, por ejemplo, también la corrida de toros, y muchísimas tradiciones que hoy sabemos y se estudio que es un sacrificio animal entonces cocinar un animal vivo ya hoy creo que es una tortura”, señaló la bailarina.

“Te hago una pregunta: ¿si lo matas con sal y después lo cocinas igual lo estás matando?”, retrucó Dolli. “Claro pero hay diferentes maneras de morir que no sean tortuosas. Tirar un animal vivo a una olla hirviendo es una crueldad total”, contestó Silvina.

"Silvina te voy a explicar algo: yo no cocino caracoles, me están preguntando y pasó en MasterChef. No tengo nada que ver con eso y estoy explicando lo que sucedió”, siguió la chef. “Si en el mundo entero todos se vuelven vegetarianos, ¿qué hacemos con todas las gallinas?, ¿qué hacemos con todas las vacas?, ¿los terneros?”, completó Irigoyen. "Los cambios tiene que ser progresivos... para que todo se vaya acomodando", sentenció la bailarina.

LEER MÁS Silvina Escudero recordó cuando "chapó" con Noelia Marzol: "Estábamos en un boliche"