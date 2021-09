Silvina Escudero se animó a publicar una foto en topless: "Me niego a vivir en un mundo ordinario"

Silvina Escudero agitó Instagram al publicar una jugada foto en topless desde la playa. Cansada de las políticas de la red social, la panelista de Los Mammones se las ingenió para mostrarse sin corpiño.

La morocha compartió una imagen muy sexy en la que se la ve recostada en la arena, sin corpiño, disfrutando del sol y súper relajada.

Y para que la foto no sea censurada por Instagram, Silvina tapó su pezón con una "X". De esta manera, la bailarina reivindicó su manera de vivir y dejó muy en claro que está enamorada de su ser.

"Me niego a vivir en el mundo ordinario, como una mujer ordinaria, a establecer relaciones ordinarias. Necesito éxtasis, el cosmos, las estrellas, LA MAGIA... Siento que me define tanto esta frase. Necesito seguir creyendo en la mágica, lo mágico. Así soy y así amo ser. Me conecta con mi felicidad", manifestó Silvina Escudero en el explosivo posteo.

LEER MÁS La dura frase de Silvina Escudero contra quienes se burlan de los carpinchos