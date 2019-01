"Sullermanía", la obra que encabeza junto a Mariano de la Canal en Mar de Ajó, Silvia Süller dijo arriba del escenario que estaba viviendo un muy buen momento y dio a entender que eso se debía a Silvio Soldán. El último fin de semana, en un pase de comedia durante una escena dela obra que encabeza junto aen Mar de Ajó,dijo arriba del escenario que estaba viviendo un muy buen momento y dio a entender que eso se debía a





"Ahora es una época linda, feliz, donde puedo reiniciar mi vida. ¿No sabías que me invitó a cenar?", le confesó la ex vedette al mediático en medio de una función en el teatro Ocean de esa ciudad de la argentina. le confesó la ex vedette al mediático en medio de una función en el teatro Ocean de esa ciudad de la costa





"Fue mi gran amor. El amor es uno en la vida. Después te podés enamorar, podés tener cariño, afecto, cosas así. Pero el amor, amor, amor es una vez en la vida, y yo por suerte lo conocí", agregó ella en esa escena que luego sería comentada en las redes.

Hay DIOS...LA HISTORIA CONTINUA...TANTOS AÑOS DESDE EL 86!!!, 33 AÑOS...CREO Q EN ESTA HISTORIA CON UN FINAL FELIZZZ, !!! pic.twitter.com/6LnvKbonQL — Silvia Suller (@diosasilok) 27 de enero de 2019







Sin embargo, el famoso conductor le desmintió todo tipo de contacto con su ex esposa y madre de su único hijo, Christian. "No la invité a cenar, para nada. Gracias a Dios hace siglos que no la veo, años que no hablamos ni por teléfono. No tenemos contacto hace muchísimo tiempo", dijo el conductor a Clarín.





Y en diálogo con PrimiciasYa.com, Silvia aclaró: "Lo de Soldán fue una joda que hice en el teatro, no hay nada cierto. Yo jodo en el teatro y no es verdad, es parte de los chistes que hago en el escenario. De cierto no hay nada".