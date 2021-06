Silvia Peyrou: “Las mujeres éramos tratadas como muebles en los 80”

Silvia Peyrou repasó su exitosa carrera artística dónde trabajó con los más grandes del humor. Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Tato Bores, Gerardo Sofovich y muchos talentos más en una época que según la actriz “se extraña”, pero dónde el rol de la mujer no era el mejor.

“La verdad que ese tipo de programas tan familiar con esos capocómicos se extrañan. Yo a veces, en esta pandemia me pongo a ver programas anteriores y me gusta ese humor tan sano “, arranca comentando Peyrou en charla con “Jubilados TV” (domingos 9:00 hs por A24). “A veces la gente dice ´el pasado es mejor´, no, yo creo que todo pasado está bueno también pero el presente tiene lo suyo”, dice.

Sin embargo, reconoce que hoy varios de esos programas serían inviables en la actualidad. “El humor que teníamos en la década el 80 y 90 ahora estaría bastante cuestionado”, afirma y agrega: “Porque la mujer era como un mueble para que se pueda hacer el humor sobre su cuerpo y demás. Pero hay otros tipos de humor de la década del 80 y 90 que son buenísimos”.

Consultada por la conductora Andrea Falcone, Silvia destaca a Juan Carlos Altavista como la estrella cómica con la que más aprendió. “El personaje de Minguito para mí fue maravilloso. Primero me encanta como actor, llegar a tener algún diálogo con él me pareció interesantísimo y después cuando empezamos a trabajar fui la novia de Minguito en la ficción y fue impresionante”, relata.

“Yo me enamoré perdidamente de Minguito a nivel actoral porque aprendí muchísimo. Una persona que amaba a la familia. A él lo extraño mucho, me quedaron cosas pendientes que hablar, se fue muy tempranito”, se lamenta la actriz.

Sufrió una violación a los 16

Además, Silvia Peyrou recordó el episodio más oscuro de su vida cuando fue víctima de un ultraje sexual. “Yo pase un episodio bastante complicado, feo y doloroso pero yo creo que la actuación me ayudó muchísimo”, comenta.

“Me lo guarde durante mucho tiempo, eso me daba mucha vergüenza. Esto paso a los 16 años y recién lo pude contar a los 20. Uno siente que la culpa es de uno”, recalca la actriz que narra el escalofriante momento de cómo fue engañada y entregada por quién por entonces era su novio. ”Había conocido a un chico hacía un tiempo en un boliche y habíamos quedado en vernos para un encuentro amoroso en la casa de él en un fin de semana largo de Pascuas. Yo fui, me dijo que se iba a comprar algo y no volvió más. Ahí aparecieron unos personajes y bueno, hubo golpes, fue muy duro. Recuerdo que salí de ahí golpeada, llena de sangre, desmaquillada por que no registre absolutamente nada, fue muy doloroso, muy triste”.

Pese a todo, hoy Peyrou destaca que pudo salir de ese infierno gracias al apoyo profesional y a él de sus seres queridos que fueron fundamentales. “Después empecé con terapia, que me ayudó mucho y por suerte tengo una familia maravillosa que me escucharon, no podían reaccionar Yo además tenía a mi padre que era policía, un hermano mayor por lo que tenía temor que pasará una masacre”.

