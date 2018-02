Silvia Peyrou: "Más allá de las disculpas, espero que como persona Cacho cambie de idea"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Silvia Peyrou, quien fue mujer de Cacho Castaña hace varias décadas, dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com ante la repercusión de las declaraciones del cantante que generaron tanto ruido y repudio.





"El tema de Cacho sinceramente fue terrible. Sentí una sensación espantosa cuando lo dijo. Aparte de haber sido víctima yo a los 16 años de una violación que obviamente lo tengo, no sé si superado, pero con terapia, ayuda laboral, familia y demás, uno va superando y quiere mirar el presente", explicó la actriz.





"Lo que ha dicho fue demasiado desafortunado. Está bien, pidió disculpas, pero siento que las disculpas fueron como muy pedidas o por la familia, su señora o lo que se decía en las redes", añadió Peyrou.





"Yo tengo una opinión de Cacho que es una persona que a veces habla de sus mujeres y él es así, larga sus cosas. Pero en este momento de #NiUnaMenos y de cuidarnos en los detalles de qué decir para no ofender y el cuidado femenino. Gracias a Dios hace unos años largos tenemos la posibilidad de hacer denuncias en el 147 o en una comisaría. Como mujer y parte de ser víctima también de eso me ha caído muy mal". Y señaló:





Y argumentó: "No me remonté a lo mío sino que me cayó mal por un montón de víctimas y situaciones espantosas que estamos pasando. A veces uno dice algunas cosas y no son afortunadas y ésto fue una cosa que movilizó mucho. Yo estaba en un asado con la dueña del Teatro Candilejas donde nos agasajó a las Extinguidas como a también a la gente de Como el culo, también con periodistas, y cuando nos enteramos de eso nos cayó como un balde de agua fría".





"Espero que como persona él se cuenta de lo que dijo y más allá de las disculpas, que como persona cambie de idea. Es demasiado fuerte lo que dijo", finalizó la actriz.