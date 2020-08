Silvia Martínez Cassina internada: espera el resultado del hisopado para coronavirus

Se supo que Silvia Martínez Cassina fue internada en la clínica de La Trinidad, de Palermo, con posibles síntomas de coronavirus. Esperan aún el resultado del hisopado.

La periodista fue noticia en los últimos días por su abrupta salida del noticiero del mediodía de El Trece, en el que hacía dupla con Sergio Lapegüe, con quien las cosas no terminaron nada bien.

La periodista de 57 años había trabajado unos 23 años en el canal de Constitución. La comunicadora contó que el conflicto con el canal comenzó en noviembre del año pasado cuando reclamó que recortaron un poco sus tareas habituales.

"Cuando hice un reclamo porque me estaban recortando tareas habituales del noticiero, participación y reportajes que, por contenido, solía hacer. Pero estalló el 1 de julio (de este año), cuando salió en Clarín un aviso con la programación de la mañana de El Trece, solo con figuras masculinas, donde claramente me dejaban afuera como co conductora", indicó en una entrevista.

Silvina es delegada gremial de Sipreba y ella considera que su apartamiento tuvo que ver también con su actividad sindical. Además, la comunicadora es una ferviente militante de la lucha feminista y del aborto legal.

