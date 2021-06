Silvestre sobre su separación de Verónica Vieyra: "Me dejó en la calle, sin nada"

Silvestre estuvo el domingo en "Debo decir", América, y recordó su conflictivo divorcio con Verónica Vieyra, con quien estuvo en pareja durante 14 años y se separó en 2010.

"Lo que más me complicó es la traición y la mentira. De mi última ex, por ejemplo, que prácticamente me dejó en la calle. Se quedó con todas mis propiedades, con el trabajo de 60 años, es muy duro eso", precisó el cantante en el ciclo que conduce Luis Novaresio.

Y remarcó sobre los comentarios que soportó: "Y encima recibir críticas. Además de que me dejaron en la calle recibí críticas por distintas declaraciones".

"Por eso digo no es tan fácil cargarse sobre los hombros o descargarse esa mochila terrible que es la crítica destructiva", siguió Silvestre.

Y cerró sobre aquella separación que fue muy dura: "Me quedé sin nada, tuve que empezar de nuevo".