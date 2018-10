Silvestre: "Lo que dijo Andrea del Boca es todo mentira, no me encontró con ninguna mujer"

"Intrusos", América, y le respondió a su ex pareja de hace muchos años, Silvestre estuvo en el piso de, y le respondió a su ex pareja de hace muchos años, Andrea del Boca





"No hubo ninguna mujer, Andrea no tenía llaves de mi departamento ni de mi oficina. En 20 o 25 años nunca me dijo nada. Nos volvimos a ver cuando escribía y grababa Naranja y media. Me llamó para que le produzca un disco", explicó el cantante.





"La relación terminó con una carta mía. La madre de ella me pidió que deje de verla", añadió Silvestre.





"Yo estaba con Verónica (Vieyra), le había avisado que iba a ver a Andrea. Y fui a un departamento de Andrea. Tuvimos una reunión de tres horas que hablamos de trabajo que quería que le produzca un disco. Antes de irme me dice que era el día de nuestro aniversario. Le dije: ah, y me fui", fundamentó.





"Fue muy lindo lo que vivimos pero de ahí a estar enamorado hay una diferencia", cerró.