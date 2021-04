Silvestre sobre su época de mayor éxito: "No podía salir a la calle, lo sufría"

Silvestre estuvo como invitado el lunes en "Los Mammones", América, y recordó su época de mayor éxito en donde tuvo que disfrazarse para salir de sus shows.

Sobre su apodo artístico, en tanto, comentó: "Me querían poner un nombre en inglés cuando empecé a grabar mi primer cd, en el 71. Yo quería ponerle mi nombre José Luis Rodríguez, me dijeron que no. En el televisión apareció el gatito Silvestre".

Y comentó en charla con Jey Mammon sobre aquellos años de mayor popularidad: "En una época no podía salir a la calle, lo sufría, sobre todo el periodismo. Me he disfrazado de policía para salir de algún show".

Habló también de cuando compartió programa en "Por siempre amigos" con Ricky Martin y de aquellos años de galán: "Se comía, era una época del país donde todo el mundo comía", reconoció.

