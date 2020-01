Silvana García, la elegida para reemplazar a Mónica Farro o Sol Pérez en "Veinte Millones"

Lo que pasó en la zona de camarines donde se pone en escena la comedia "Veinte Millones" no quedará en la nada. Algo va a pasar en las próximas horas que ocupará, nuevamente, la primera plana de todos los medios del espectáculo.

Hablamos del conflicto entre Mónica Farro y Sol Pérez, quienes se pelearon a muerte hace unas semanas. Una de las dos no seguirá en el elenco.

Según pudo averiguar Primiciasya.com, la orden viene firme para que Silvana García ocupe uno de los papeles de las protagonistas del escándalo.

Hay bastante hermetismo respecto a quién dejará la obra. Sin embargo, fuentes consultadas aseguran que Silvana ya está repasando la letra de forma firme y que le pidieron absoluta discreción.

Este medio pudo fotografiarla cuando ingresaba al teatro para seguir en detalle la letra.

Recordemos que Guillermo Marín, productor de la obra, no dijo absolutamente nada respecto a la medida que van a tomar, aunque sostuvo: "A mí lo que más me mortificó fue el día que se suspendió la función. Yo no estaba y estoy seguro que si hubiera estado, no se habría suspendido".

Solo resta esperar si hay cambios firmes en la comedia a raíz de lo que pasó en la zona más privada del elenco.

Fotos: Eduardo Aguada.