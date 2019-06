Esmeralda Mitre lo haya tratado de "traidor" en en Twitter, Darío Lopérfido salió a contestarle y dijo que había que pensar antes de escribir algo así. Eso volvió a generar polémica y la ex pareja se enfrentó nuevamente. Luego de quelo haya tratado de "" en en Twitter,salió a contestarle y dijo que había que pensar antes de escribir algo así. Eso volvió a generar polémica y la ex pareja se enfrentó nuevamente.





Embed Dario hoy serás bloqueado x anti ético y traicionar a la familia.Te deseo lo mejor,como siempre lo hice.Vos arruinaste una relación dnde una ex mujer te defendía a muerte.Hasta acá llegué.Y vos sabes bien pq. Me fallaste #Yanotevoto @LoperfidoDario @yamilsantoro @Republicanos_AR — Esmeralda Mitre (@EsmeraldaMitre) 3 de junio de 2019





Lopérfido quiso bajar el tono de la pelea: "Entiendo a Esmerlada, quiero que le vaya bien, nunca me voy a pelear con ella. La vida trae esas cosas, cambian... nunca van a sacar de mi algo malo de ella. Traición es una palabra demasiado dura, por eso digo que hay que tener cuidado con los tuits", dijo a " quiso bajar el tono de la pelea: "", dijo a " Intrusos ", sobre la publicación.





En el mismo tono, Esmeralda intentó calmar las aguas pero lo siguió tratando de "traidor" y explicó por qué.

"La traición tiene que ver con muchas cosas que no solo son conmigo sino con mi familia. Durante mucho tiempo, cosas que han sorprendido que hubiera no querido tener que decir", dijo también a "intrusos".

Sobre el tuit agregó: "El tuit no lo dije sin pensar, lo dije pensándolo, lo dije clarísimo. Jamás critique a Darío, simplemente fue una estrategia mía de poner un parate para que me deje de molestar íntimamente. No quiero que me moleste, quiero que me suelte, que sea feliz y que el eje de su campaña sea con su prensa no con la mía".





La actriz dio a entender que Darío aprovecharía de la relación que tuvieron, se separaron después de dos años de matrimonio hace un año y medio, para posicionarse políticamente ya que quiere postularse como jefe de la Ciudad. "Si haces prensa con mi nombre me pones en un lugar que no quiero estar", agregó Esmeralda.