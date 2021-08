El significativo posteo de China Suárez en medio de su separación de Benjamín Vicuña

La separación de la China Suárez y Benjamín Vicuña sigue siendo motivo de polémica. Después de algunas versiones de infidelidad, los rumores apuntan a que el actor se habría arrepentido del comunicado que envió para confirmar la ruptura.

Pero mientras las especulaciones crecen, la actriz de 29 años le sacó una foto a un cartel que manifiesta: "Haga lo que hagas, hazlo con el corazón".

Y luego compartió este significativo mensaje en la red social mientras atraviesa su incipiente ruptura amorosa con Vicuña.

Este posteo también se dio luego de que saliera a aclarar que el rumor que deslizaba que le había sido infiel al actor con Wos es mentira.

El entorno de Benjamín Vicuña desmiente a la China Suárez por sus dichos sobre la separación

Finalmente el viernes se confirmó que Benjamín Vicuña y La China Suárez se encuentran separados. La ola de rumores entre ambos es abismal y data desde hace varios meses. Incluso, en Intrusos, arrojaron el nombre del trapero Wos como tercero en discordia en ese distanciamiento.

Y el fin de semana, la China Suárez habló tras el anuncio de Benjamín Vicuña en el que confirmó el fin de su relación. Marcelo Polino contó en su programa radial que habló con la actriz y ésta le aseguró que no sabía que el actor iba a hacer pública la noticia.

“Estamos en paz, no hubo terceros en discordia. Están inventando un montón de cosas. No pasó nada, seguimos siendo familia”, señaló la actriz a Polino Auténtico, a la vez que se detalló: “La China no sabía que él iba a hacer el posteo, se enteró con la publicación”.

Polino también confirmó que La China viajará a Madrid para llevar adelante un proyecto laboral importante y, conforme a la charla que mantuvieron, dejó en claro que con el padre de sus hijos menores quedó todo bien. “Ella se va a Madrid porque tiene un proyecto, ella tomó la decisión de separarse”, señaló.

Luego en Nosotros a la mañana, Carlos Monti le sumó más información a la separación de la China Suárez y Vicuña, y resaltó que a diferencia de lo que dijo la actriz, el entorno del actor chileno salió a desmentirla. Según resaltó el periodista, se dice que ella sí sabía que él iba a comunicar la separación, y que no fue para nada sorpresivo para ella.

"Ahora estamos en una guerra de fuego cruzado de un lado y del otro. El sábado a través de Marcelo Polino la China dijo que estaban separados y que no sabía el mensaje que iba a publicar en Instagram su exmarido. Del lado de Vicuña, estuve hablando con gente allegada y se sorprendieron con esta declaración", comenzó diciendo Monti.

"Habían convenido que Vicuña iba a escribir ese comunicado. No puede sorprenderse si se pusieron de común acuerdo en que él iba a redactar ese comunicado", resaltó el panelista sobre lo que dijeron sus allegados.

Por último, agregó: "Y otra cosa, hasta el jueves a la noche convivieron bajo el mismo techo. Fueron a comer afuera. Por eso te digo, que estamos inmersos en medio de un fuego cruzado entre uno y otro".

