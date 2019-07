Si no se internaba, ¿La vida del Teto Medina corría peligro?

Informaciones encontradas dieron cuenta del estado de salud deEl periodista y conductor está internado desde el domingo pasado y lo que trascendió es que fue por un tema de depresión, debido a la denuncia que le hizo su ex,

Primiciasya.com charló con la Licenciada en psicología Mónica Pelcman (matrícula 9745) quien despejó dudas sobre el posible cuadro y los pasos que podría seguir el Teto para salir adelante.

¿Es factible que se decida internar a un paciente un mes por un cuadro de depresión?

Sí. El tratamiento en un caso de depresión mayor, llamada también depresión clínica, puede comenzar con una internación prolongada, hasta salir de la fase aguda. El paciente en esta instancia, según la personalidad de base que lo caracterice, puede ser peligroso para sí mismo. Algunos pacientes pueden llegar al suicidio.

¿La depresión puede ser consecuencia del consumo de drogas?

La depresión entre otros síntomas implica una vivencia de vació intolerable. Las drogas son, en tal caso, un intento patológico para evitar, ese sentimiento intolerable de vacío. "La vida no tiene sentido" es una expresión frecuente que expresa este dolor.

¿Qué tiempo lleva a un paciente un tratamiento de este tipo?

El tiempo de tratamiento es prolongado, con esto me refiero a años. Las variables que intervienen en la posibilidad de la recuperación de un paciente son muchas y variadas. Primero: Las circunstancias que lo llevaron a la depresión. Segundo: la personalidad de base. Tercero: si hay o no consumo de sustancias. Cuarto: la edad del paciente. Y una variable muy importante es si hay o no hay una familia contenedora. Pasada la etapa aguda de la enfermedad, se puede comenzar la etapa de elaboración y concientización. De manera tal, que el paciente pueda comprender, las características de su vació. Acompañándolo en la creación de una nueva conducta que le permita cambiar su calidad de vida.

¿Cuáles son los síntomas más claros para que una persona concurra a un médico ante un eventual cuadro?

Algunos de los síntomas son: desesperanza, pérdida de interés en sus actividades cotidianas, tristeza profunda, llanto casi permanente, desgano, irritabilidad, pensamientos recurrentes de muerte, falta de aseo personal. Crisis de ansiedad. Muchos familiares describen al paciente como "un muerto vivo tenso, rígido, gris".

¿Cómo son los pasos a seguir?

Mi sugerencia es que cuando observemos un conducta de desgano o de mucha irritabilidad; o cuando una persona esta como "mirando a la nada", ni interpretemos que esta estresado. Hacer la consulta y dejar que el profesional entrenado de la respuesta diagnostica.

