"Si dan a entender que Fede Bal agarró a Barbie porque quiso tirarse por un balcón, agregan más tragedia al tema"

"¿Quién dijo si a mí 'me gustaría que le agarren el brazo a mi hija'?", arrancó diciendo Carmen, por un comentario de Fernanda Iglesias. "Yo... A mí no me gustaría que mi hija venga con moretones", salió al cruce, en alusión a las marcas que Barbie tenía en sus brazos y que originaron el conflicto entre la expareja que terminó en la Justicia.

Enojada, la capocómica lanzó una frase polémica: "¿A vos te gustaría que tu hija se tire del balcón y que una persona te la salve?", dijo, y Fernanda siguió: "No entiendo por qué decís eso, no hagas enigmáticos con algo tan serio", le espetó. "Vos no sabés la situación, no tenés idea del agarre. Es grave, el agarre fue por muchas cosas", agregó la humorista, terminante.





"Esto se sabe en la Justicia. Pedí los expedientes y después opiná", continuó la madre de Federico y Fernanda quiso aclarar sus dichos. "¿Lo que vos estás diciendo es que Barbie se quería tirar por el balcón y él la agarró para que no se tire?", preguntó la panelista. "Yo no dije eso. Yo solo dije 'por qué será el agarre'. Yo no estaba ahí", aseguró Carmen.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Fernanda se refirió a este picante cruce: "Carmen se sintió mal y la entiendo porque es un tema doloroso para ella. Si ella la pasó mal, no me gusta. Pero estábamos debatiendo un tema y yo tengo una opinión. Yo sentí que ellos no están contando toda la historia y uno se mete a opinar y quedas como pagando. Todo lo que sabemos es por lo que ellos han contado, ellos lucran con su vida privada haciendo un espectáculo donde está toda la familia involucrada contando cosas de su vida".





"En un punto abren la puerta y se nutren de los periodistas, de los chismes para hacer su negocio. Por tal motivo me meto y opino de la vida privada de ellos, sino no lo haría con nadie. Cuando la gente abre así la puerta, te habilita a que uno se meta. No me gusta hacer sentir mal a nadie pero se abrió el debate ahí y dije lo que me parecía. Si a Carmen no le gustó, está en todo su derecho que no le haya gustado", remarcó la periodista.

Por último, Iglesias indicó: "Ella dijo que aún hay cosas que no se saben y me parece grave que recién ahora cuenten algo así y no lo dijeron en su momento. Dan a entender que Fede la agarró porque ella quiso tirarse por un balcón, le están agregando más tragedia al tema. Yo lo único que tengo para decir es que le creo a Barbie y estoy con ella. Esa es mi opinión y Fede no me puede mandar una carta documento porque le creo a ella. Lo que veo es que él trata de silenciar las opiniones de los demás con carta documento. Yo no tengo nada para decir de Federico en realidad, es mi opinión de esta situación. Él también debe haber sufrido la situación, lo que no me gustó es cómo se manejó el después".