Sheila González, la gallega de "Modo Noche" que llegó para quedarse: "En Argentina está mi amor"

Debutó en la televisión en 2007 y se hizo popular en España, su tierra natal, tras haber formado parte como reportera de los ciclos "Está pasando", "Cómo te lo cuento" y "El octavo mandamiento".

Hizo pie en la Argentina y en Chile hace algunos años y formó parte de programas como "Un Mundo Perfecto" y "Educando a Nina", donde personificó a Penélope.

Es actriz, periodista y conductora y en este nuevo reverdecer en la televisión local se afianza cada noche en el programa "Modo Noche" que conducen Sofía Jujuy Giménez y Agustín Neglia.

Aunque le dicen "la gallega", Sheila nació en Madrid pero no reniega de su apodo. La panelista de América charló en exclusiva con Primiciasya.com.

¿Cómo te sentís en Modo Noche?

Muy muy bien. Aquí no nos peleamos como en Veinte Millones (jaja). Tenemos un equipazo: Sofía Jujuy es la mejor compañera del mundo. Ella es la conductora y nos llevamos muy bien. Sofía es guapa, simpática, alegre...¡lo tiene todo! Y cuando una mujer lo tiene todo no hay que ser envidiosa sino decir “¡ole, ole y ole!”. Agustín es amoroso, buena onda, culto. Agustín tiene algo genial y es que la gente lo siente cercano, lo siente como un amigo con el que ha viajado y eso es fenomenal. Y Jey Mammon es la bomba. Yo soy una estudiosa de la comedia (hago y estudio standup comedy) así que para mi ver a Jey (y a Estelita) todas las noches es una cátedra de cómo hacer buen humor.

¿Cuánto hace que estás en el país y por qué viniste a la Argentina?

Llevo un año en Buenos Aires, pero ya había vivido antes en Argentina. Entre el 2010 y el 2014 viví en Buenos Aires. Hice programas de entretenimiento y algunas ficciones (Los Vecinos En Guerra, Señores Papis, Viudas e Hijos del Rock and Rock, Educando a Nina, El Secreto de los Rossi...). Luego me fui a Chile 4 años y me aburrí. Literal: Económicamente Chile estaba muy bien pero artísticamente no es muy atractivo. Así que hace un año me volví a Buenos Aires. Y también está el amor... que es lo que mueve todo. Y mi amor (Eduardo) es argentino.

¿Qué te seduce de la Tv local comparada a la de España?

La televisión argentina es adrenalina (bueno, como la Argentina en sí...). No es tan estructurada como la española, hay mucho lugar para la improvisación, se juega mucho con el detrás de cámara. Es muy diferente y a mi me divierte mucho. Hay grandes ideas en Argentina, hay mucho talento y mucha materia gris. Y esto no te lo digo de “pelota" (chupamedias); si me preguntas por la televisión chilena no te respondería lo mismo.

¿Cuál es tu mayor anhelo en lo que respecta a tu profesión en nuestro país?

Yo amo la comedia, el humor. Me gusta el lugar donde estoy ahora porque Modo Noche es el programa con muyyyy buena onda y a Jey Mammon y a mi nos permiten hacer humor. Como anhelo , me gustaría hacer un unipersonal bien elaborado e inteligente (¡estamos trabajando en ello!) y volver a la ficción, por supuesto. En realidad, mi mayor anhelo es seguir trabajando dentro de un contexto de humor, porque a mi lo que más me gusta es reír y hacer reír a la gente.