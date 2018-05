Shakira pone fecha a su separación con Piqué

Shakira y Gerard Piqué. Tanto, que muchos son los medios que argumentan que la gira que la colombiana arrancará próximamente puede ser el punto y final a una relación de más de ocho años. No pinta bien el futuro para la relación entreTanto, que muchos son los medios que argumentan que la gira que la colombiana arrancará próximamente puede ser el punto y final a una relación de más de ocho años.

La pareja se tomará la gira de la cantante como el periodo de reflexión, pero teniendo en cuenta que la de Barranquilla ha decidido llevarse a sus hijos con ella, pintan bastos.

Y es que no es ningún secreto que hace ya muchos meses que la pareja atraviesa una crisis. Lo que en un principio fueron broncas y discusiones, ahora ha dado paso a la desconexión total.

De hecho, no son pocos los que aseguran que apenas hacen vida en común, que la tensión entre los dos es más que evidente. De hecho, al contrario de lo que sucedió hace un tiempo, ya no aparecen fotos de ellos dos juntos en las redes sociales, y cuando ocurre, no es más que para tapar algún rumor puntual.

También llamó la atención que cuando el club Barcelona resultó campeón de la Copa del Rey, Shakira sólo estuvo como espectadora en el palco, a diferencia de otras esposas de jugadores, que bajaron a la cancha para felicitar a sus maridos y tomarse fotos con el trofeo, como fue el caso de Antonella Roccuzzo, quien no dejó ni un momento solo a Lionel Messi.

El pacto de Shakira con Gerard Piqué

De ahí que los dos hayan llegado a un acuerdo. Durante la gira se darán un tiempo de reflexión y, una vez la cantante vuelva a Barcelona, se tomará la decisión final. Una decisión que parece que será la de poner punto y final a la relación.

Eso sí, ninguno de los dos hablarán sobre el tema en público. Quieren proteger a sus hijos del acoso mediático que supondrá la más que probable ruptura y han decidido seguir como hasta ahora: de cara a la galería todo va bien. Pero la realidad es, indudablemente, otra.

