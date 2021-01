Se sabe el sexo del bebé y el nombre que le pondrán Juana Repetto y su esposo, Sebastián Graviotto

EN "POLÉMICA EN EL BAR" ☕

Rocío Oliva contestó la catarata de tweets de Dalma Maradona: "Diego dijo no fue a su casamiento porque no invitó a sus hermanas" Rocío Oliva contestó la catarata de tweets de Dalma Maradona: "Diego dijo no fue a su casamiento porque no invitó a sus hermanas"