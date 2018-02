Serios problemas en Radio El Mundo con el pago de los sueldos

La emisora AM1070, popularmente conocida como Radio El Mundo y con 82 años de historia, está sufriendo graves problemas financieros y económicos con el pago de los sueldos a 70 trabajadores.





Según pudo averiguar PrimiciasYa, el viernes 5 de enero los dueños se habrían fugado, sin dejar señales y dejando a los integrantes de la radio con más incertidumbres que certezas. La familia Vignati (un grupo empresarial importante de la provincia de Santa Fe) envió un representante legal el día miércoles para intentar acercar las partes.





Dicha persona no firmó un poder que lo acredite como asesor legal y tampoco habría dicho cuándo se van a pagar los sueldos adeudados. Cuentan a este medio que escuchó los reclamos en una reunión de más de dos horas y que ayer debía dar una respuesta por sí o por no, que no habría llegado hasta el momento.





Los trabajadores de la radio están en plena etapa de negociación con la emisora que responde al grupo Gens, de nexos pasados con el exfuncionario kirchnerista Julio de Vido. Uno de los integrantes de la familia Vignati es intendente de Santa Fe y la empresa está registrada como FIO FIO S.A.





Radio El Mundo tuvo una destacada programación con Luis Ventura, Fabián Doman y Eduardo Feinmann como principales figuras. Luego, dichos periodistas emigraron junto con el recorte presupuestario de la radio y el cierre de su portal de noticias, donde habrían despedido a 14 personas.





Este medio puede confirmar que los trabajadores de la radio esperarán hasta fines de enero antes de frenar completamente las actividades.