Sergio Lapegüe fue trasladado a terapia intensiva: "Está muy agotado física y anímicamente"

Tras regresar de sus vacaciones en Punta Cana, Sergio Lapegüe fue internado en el Sanatorio Juncal de Temperley tras contagiarse de coronavirus y complicarse su cuadro de salud.

Este martes, su mujer, La Bochi, contó que el conductor fue derivado a la sala de terapia intensiva por recomendación del neumonólogo.

"Anoche Sergio Lapegüe pasó a terapia intensiva. La tomografía de ayer dio un poco más de inflación en sus pulmones, anoche volvió a levar fiebre y no oxigenaba bien", indicó la mujer del periodista.

Y agregó: "Su neumonólogo decidió pasarlo al sector de cuidados más intensivos. Está muy agotado física y anímicamente. Gracias por tanto amor".

"La soledad. Estar aislado. No querer ver a nadie. Estar a oscuras por necesidad. No podes prender la tele, simplemente porque no querés escuchar nada. Silencio. Solo siento los pasos de los tremendos servidores públicos que van de un lado a otro por el pasillo del COVID. Médicos, enfermeros, personal de limpieza, de servicio a la habitación. Que se arriesgan cada minuto para que los pacientes puedan cursar esta enfermedad tan desconocida como rara, de la mejor manera sin secuelas", indicaba Sergio en un sentido posteo hace unos días.

¡Fuerza, Sergio!

