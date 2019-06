Sergio LapegÃ¼e a Sergio Gendler: " Quiero que vuelvas; no es justo que te vayas asÃ­ sin avisar"

Sergio Gendler muri√≥ este jueves a los 53 a√Īos. Padec√≠a un c√°ncer de intestino contra el que luch√≥ con hidalgu√≠a y estaba internado en la Cl√≠nica Fleming. El periodistamuri√≥ este jueves a los 53 a√Īos. Padec√≠a un c√°ncer de intestino contra el que luch√≥ con hidalgu√≠a y estaba internado en la

Gendler, integrante de los equipos de Fox Sports, Radio Mitre y La 100, hizo una extensa carrera ligada a los deportes, especialmente el f√ļtbol. Cubri√≥ mundiales y otros torneos internacionales prestigiosos.

Los √ļltimos d√≠as de su vida los pas√≥ internado en la cl√≠nica Fleming, en Capital Federal. Estaba sedado y entubado y con pron√≥stico es reservado. Hace seis meses tambi√©n hab√≠a sido intervenido quir√ļrgicamente por esta situaci√≥n.

En 2011, Gendler se anim√≥ a hablar sobre su salud, luego de ser diagnosticado con enfermedad de crohn: "Cuando el doctor me la descubri√≥, tuve que ir a internet a ver de qu√© se trataba. Me llev√≥ como cuatro a√Īos el diagn√≥stico".

El periodista era padre de cuatro hijas: B√°rbara (18) e Ivana (16), de su primer matrimonio, y Malena (7) y Agustina (5), fruto de su amor con Nancy Lezcano, su ultima mujer.

Santo Biasatti y Sergio Lapeg√ľe estaban al aire cuando se conoci√≥ la noticia. Santo se encontraba en Cr√≥nica y no pudo contener las l√°grimas y Lapeg√ľe debi√≥ dejar el aire de TN por la conmoci√≥n que le provoc√≥ el fallecimiento. Sus ex compa√Īeros de trabajo,estaban al aire cuando se conoci√≥ la noticia.se encontraba eny no pudo contener las l√°grimas ydebi√≥ dejar el aire depor la conmoci√≥n que le provoc√≥ el fallecimiento.

Embed Lapeg√ľe rompi√≥ el silencio en su cuenta de Instagram y puso un mensaje cargado de cari√Īo y dolor. Horas m√°s tarde,rompi√≥ el silencio en su cuenta dey puso un mensaje cargado de cari√Īo y dolor.





"Aqu√≠ est√°s haciendo payasadas y ya a estabas enfermo. Y nadie lo sab√≠a. Tenias el dolor por dentro y te lo bancaste solo. Con una valent√≠a que no todos tienen. No pediste ayuda. Y siempre estuviste para ayudar. Siempre. Nunca perdiste el humor. Nunca. Tus salidas sin filtro, iluminaban. Al aire y fuera de √©l. Lloro mientras escribo y seguro me abrazar√≠as para calmar mi dolor. Te conoc√≠ all√° por 1993 en el canal. Pero te disfrute en tus √ļltimos a√Īos en la radio cada tarde. Pocos tan generosos como vos. Y eso que te golpearon, te maltrataron, y te olvidaron. Pero los buenos salen siempre. Y vos lo hiciste. Hoy pienso que esta es otra de tus escapadas. Que te vas para volver. Quiero que vuelvas. No es justo que te vayas as√≠ sin avisar. Este tiene que ser otros de tus chistes. Dale sergito d√©jate de joder... con esto no!!! Te extra√Īo lpm", public√≥.