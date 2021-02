Sergio Lapegüe, a una semana de haber sido dado de alta tras su contagio de Covid: "La pasé muy, muy mal"

A una semana de haber sido dado de alta, y superado 21 de internación, Sergio Lapegüe habló por primera vez de como pasó esa difícil situación.

“Estoy mejor después de todo lo que pasé. Esto de poder estar en mi casa es un sueño y cada día agradezco a Dios, a los santos y al universo. La pasé muy, muy mal. No poder respirar es algo inimaginable para cualquiera y más para un tipo que siempre hizo deporte”, contó Lapegüe en diálogo con TN Show.

LEER MÁS Sergio Lapegüe mostró cómo fue el momento que le retiraron el respirador y el regreso a su casa

Sobre cómo fueron los días de internación, el periodista contó los momentos más complicados. “Estuve con respirador todo el tiempo y de hecho los iban cambiando para ver cuál me daba más oxígeno hasta que terminé con el casco Helmet, que fue el que me terminó salvando. Los médicos me dijeron que llegaron hasta ese punto y estuvieron a punto de intubarme. Increíblemente por la fuerza de mi familia, las oraciones de la gente y el trabajo de los médicos, pude evitarlo. Apenas me lo pusieron, me desmayé y empecé a recuperarme. Es increíble”, explicó.

Finalmente, Lapegüe contó cómo lleva los primeros días fuera del hospital: “Hago lo que me pide mi cuerpo: cuando estoy cansado me acuesto y por suerte duermo mucho, 10 horas diarias. Estoy haciendo un entrenamiento con una kinesióloga porque tengo que recomponer los músculos y el pulmón, fundamentalmente”.

LEER MÁS Sergio Lapegüe fue dado de alta y volvió a su casa: El emotivo abrazo con sus hijos