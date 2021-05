Sergio Lapegüe reveló que llamó a Mauro Viale el día de su muerte

Sergio Lapegüe fue uno de los invitados del domingo en "Debo decir", América, y reveló que llamó a Mauro Viale el día de su muerte a los 73 años, ocurrida el 11 de abril, horas antes de que se conociera la triste noticia.

"Después de lo que me pasó con el virus tenía como una necesidad de llamar a la gente y que le mande a la persona que esté internado un video o ánimo, y llamé a Mauro Viale", comenzó el periodista.

"Mauro no me conocía y me había llamado a mí para preguntarme cómo estaba, y justo lo llamo ese mismo día", precisó Sergio en el ciclo que conduce Luis Novaresio.

E indicó sobre su llamada, justo en ese día: "La gente me decía: llamalo a Mauro y dale ánimo. Yo lo llamo ese domingo a las 4 de la tarde y obviamente no me atiende".

Y sobre su dura experiencia con el covid e internación, precisó: "Yo tengo todo grabado, era como hablar como conmigo mismo, cuando me miraba en el celular me veía muy mal. Todos tienen derecho de opinar, yo muestro todo, las cosas buenas y malas, yo soy como soy en la vida normal".

