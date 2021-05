Sergio Lapegüe, tras el covid: "Estoy cursando un proceso de bajón anímico"

Sergio Lapegüe se emocionó al recordar su recuperación del Covid-19 en "Almorzando con Mirtha Legrand", El Trece, y reconoció que está al 80 por ciento de su capacidad pulmonar y con estrés post traumático luego de superar la enfermedad.

“Este video es una especie de documental, informe especial que hace toda la gente de TN y eltrece. Lo que me pasó cuando salí a la calle, vamos Lape, vamos Lape, la gente, después me empezaron a llegar mensajes y yo llamaba a la gente para darle mensajes de aliento”, arrancó diciendo luego de mostraran al aire imágenes de lo que fue su recuperación de la enfermedad.

“Es muy emocionante pero fue así, llamaban a mi mujer, a mi hija. Dije esto hay que contarlo y explicarlo, porque vos te podes contagiar en cualquier lado. La enfermedad ahora es más brava todavía, te agarra los dos pulmones muy rápido y ahí dije necesito ayudar a la gente, concientizar, y que podes salir, el mensaje es positivo”, profundizó Lapegüe.

Y reconoció: "Yo estaba triste y depresivo. Yo soy un tipo súper optimista, en ese momento no quería prender la tele, no quería abrir la ventana. Y viene la enfermera y dice qué está pasando acá, acá tiene que haber luz, tiene que venir la luz de afuera, me abrió la ventana, me prendió la luz, vos vas a salir”.

“Le digo tengo 39 de fiebre, se va, volvió con un tacho con hielo, me empezó a poner paños, me bajó la fiebre. Me dio la mano, me largué a llorar, me dijo llorá, que te va a hacer bien, y esta enfermera me vino a ver todos los santos días, que no tenía por qué estar, era como un desafío para ella. Cómo no puedo devolverle yo a la gente diciéndole que se puede salir”, concluyó emocionado.

