Sergio Lapegüe confesó que su mujer, Bochi, no quiere que se dedique a la música: "Le compuse un tema y no le gustó"

Tras presentarse con su banda, LapeBand en el Teatro Broadway hace unos días, Sergio Lapegüe reveló en una nota con PrimiciasYa.com que su mujer no quiere que se dedique a la música. Mirá el video.

Sergio Lapegüe tiene dos grandes pasiones: el periodismo y la música. El hombre de radio y televisión reconoció hace unos días en una nota con PrimiciasYa.com que en un futuro a corto plazo busca "bajar un cambio y el nivel de cantidad de horas al aire".

Hace unos días, Lapegüe se presentó junto a su banda LapeBand en el Teatro Broadway. "No me imagino dejando el periodismo, pero sí le quiero dar más trascendencia a la música. Hemos armando una banda con músicos de verdad y lo hago de manera responsable y profesional", señaló.

"Presentamos el disco con canciones nuevas con música de la época del '50. Y se la pasó muy bien", indicó.

Y en el live de Instagram que hizo con PrimiciasYa.com, el periodista confesó que su mujer, Bochi, no quiere que se dedique a la música. Hasta le compuso un tema y ella aseguró de manera directa: "No me gusta".

"¿Y Bochi qué tiene que ver con tu lado musical, ella te aconseja? ¿Le compusiste un tema", le consultó Juan Pablo Godino, de este portal, a Lapegüe. Y el conductor del Trece y TN contestó: "Bochi es antimúsica, no quiere saber nada con la música. No le gusta nada, pero sin duda es mi sostén".

"A ella no le gusta lo que hay alrededor de la música, pero yo hago las cosas de manera concientizada y vamos juntos en este camino. Yo le compuse un tema y ella me dijo que no le gusta", agregó.

Luego, se le pidió que le cante en vivo durante el live el tema "Sin Vos" a Bochi y ella criticó la letra: "No quiere saber nada", señalaron. ¡Mirá el video!