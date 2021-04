Sergio Goycochea recordó a Diego Maradona: "No lo pude ver en el cajón, salí corriendo en llanto"

El ex arquero de la selección argentina se mostró emocionado al recordar al Diez y detalló su reacción al despedirlo por última vez en Casa Rosada. Video.

Sergio Goycochea estuvo como invitado a "Los Mammones", América, y contó cómo reaccionó en el último adiós a Diego Armando Maradona en Casa Rosada.

Primero, recordó un lindo momento vivido con él en el exterior: "En 2007, en Noruega, no te los imaginas fanáticos. Estábamos en el sauna del hotel con Diego y el tipo tenia un papel y una lapicera para que le firme un autógrafo".

Ya más movilizado, el ex arquero contó: "Tengo los mejores recuerdos porque viví muchas cosas con él, nuestras familias crecieron juntas. Aún hoy me parece mentira que haya muerto. Me chocó muchísimo porque se te va un pedazo de tu vida, muchas emociones".

"Me agarró al aire la noticia y la explosión fue en la Casa de Gobierno. La última vez que había estado ahí fue en el balcón festejando lo del mundial 90, la gente nos recibió como campeones", explicó Goyco.

Y reconoció con dolor: "Cuando encaro el cajón no lo pude ver, salí corriendo a un metro y medio en llanto. Para mí llegar ahí y verlo era como un sueño, no querer reconocerlo. Viví muchas cosas con él. Fue muy duro".

