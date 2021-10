Sergio Gonal se quebró al hablar de su hijo Lucas, quien padece Asperger: "Es un ser sensacional"

Sergio Gonal realizó una profunda reflexión en PH Podemos Hablar, Telefe, al contar que fue padre a los 18 años y cómo fue la experiencia con su hijo Lucas, de 29 años, quien padece síndrome de Asperger, un trastorno del comportamiento que afecta a la capacidad de socializar y de comunicarse.

“Lo que aprendí con Lucas primero, A ver... todos nos cuestionamos cosas, yo me las cuestiono con Lucas a morir, siempre siento que hice todo lo posible y también siento que me faltaron un montón de cosas”, comenzó el humorista marplatense.

“Hasta los 4 años no notamos nada raro. Hasta que tuvo una internación y el médico notó que Lucas era bastante monosilábico. Decía sí, no, mamá, Racing y poco más”, aseguró Gonal.

Sobre su rol como padres junto a la madre de sus hijos, Sergio fue contundente: “Hacíamos lo que podíamos con los pocos recursos que teníamos en esa época: yo estudiaba teatro, tenía un programa de radio y laburaba con mi viejo en su taller de carteles. Agradezco haber podido venir a Buenos Aires a trabajar a VideoMatch, porque eso nos permitió consultar con el mejor médico; ahí cambió todo".

Y aseguró: “Yo me cuestioné cosas. Si me tendría que haber venido antes o si hice todo lo posible. El autismo tiene un espectro muy amplio y no es sencillo. Llevamos 29 años con esto. Lucas siempre fue a centros de día y se escolarizó en establecimientos de educación especial".

"Nunca hablé de estos temas, pero entiendo que mucha gente puede estar transitando algo similar y quizás ayude que lo cuente. Lucas me enseña todos los días, es un genio total”, finalizó Sergio casi quebrado.