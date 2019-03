Sergio Denis está cumpliendo 70 años y desde el hospital Ángel Padilla de Tucumán sigue luchando por su vida, tras el accidente que sufrió el lunes por la noche en medio de un show en el teatro Mercedes Sosa de dicha provincia. En el día de hoy, el cantanteestá cumpliendo 70 años y desde el hospital Ángel Padilla desigue luchando por su vida, tras el accidente que sufrió el lunes por la noche en medio de un show en el teatrode dicha provincia.





Si bien Héctor Omar Hoffmann (su nombre verdadero) evoluciona progresivamente, todo un país espera un regalo especial en el día de su cumpleaños para que este momento sea un capítulo más de su vida, la cual -según contó en anteriores entrevistas a distintos medios- fue "muy dura" pero "enseñó mucho".





#SergioDenisvive es el hashtag para que la gente exprese sus oraciones. Su hijo Federico ya agradeció por la preocupación de la gente y las cadenas de oraciones.

En 1995 perdió todo cuando quiso hacerse cargo del Coliseo de Lomas de Zamora y los problemas económicos lo afectaron tanto que perdió su voz.





"Con mi hermano alquilamos una sala de teatro lírico, de mil novecientos ochenta y pico, y había que remodelarlo. Tenía capacidad para mil doscientas personas y era millonario lo que había que poner. Y metimos la pata hasta el fondo. Entonces, yo empecé a pedir plata a los usureros. Llegué a deber dos millones novecientos mil dólares. Así que durante 17 años estuve pagando deudas. Y, recién cuando pagué la última, recuperé la voz", expresó Denis.





Pero "estuve 15 años sin grabar porque no podía. La compañía me rechazó el contrato porque no quería que la quiebra se le metiera en sus cuentas. Me acuerdo que un día me encontré frente a la grabadora, en Munro, llorando con un papel en la mano. Y dije: '¿Ahora qué hago?'. o tenía plata para el tren, había perdido la casa, me habían rematado la oficina, el auto, el equipo de sonido... No tenía nada", manifestó.





En mayo del 2007 sufrió una descompensación que derivó en un paro cardiorrespiratorio. Fue en Asunción, Paraguay, y los médicos estuvieron 17 minutos reanimándolo.

Andrés Calamaro habló sobre el accidente de Sergio Denis y el peligro de algunos escenarios



Posteriormente, en el 2010 sufrió una fuerte depresión y debió ser internado en un psiquiátrico.





Y el pasado fin de semana, el famoso artista se cayó a una fosa de orquesta del Teatro Mercedes Sosa en Tucumán, en pleno show organizado por la Asociación de Trabajadores de la Sanidad en Argentina (ATSA) para sus afiliadas por el Día de la Mujer.





Como consecuencia de la caída fue internado con serias lesiones: edema cerebral, contusiones hemorrágicas múltiples, hemorragia subaracnoidea traumática, fractura temporal izquierda y neumoencéfalo, hemotórax bilateral con fracturas costales y fractura de clavícula y escápula, por lo que fue alojado en la Unidad de Terapia Intensiva.





Actualmente está respondiendo adecuadamente al tratamiento pero continúa en estado crítico y con pronóstico reservado. Aunque sigue mejorando. Según la doctora a cargo del hospital Ángel Padilla, Olga Fernández , si "sigue evolucionando bien probablemente en unos días se pueda pensar en comenzar a bajar la sedoanalgesia.





Por su parte, el hermano del intérprete, Carlos Hoffman, dijo a la prensa en la puerta del hospital que pudieron "ver en la cara de los médicos, cuando nos dieron el último parte médico de Sergio, que están más distendidos y sorprendidos por su evolución".

Último parte médico: "Sergio Denis no está sufriendo"