Sergio Berni reveló que fue uno de los médicos que le diagnosticó la miocardiopatía a Diego Maradona

En su visita a "Podemos Hablar", Sergio Berni, ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, confirmó que fue uno de los profesionales que diagnosticó a Diego Maradona en 2001.

"La muerte de Maradona me hizo llorar y me sensibiliza mucho. Me avisó mi esposa. Estaba trabajando y me avisa que había fallecido Maradona. El jefe de la policía ya me estaba buscando", dijo cuando el conductor le preguntó por la muerte del astro del fútbol.

LEER TAMBIÉN: El rito de iniciación de Oscar Ruggeri y Galíndez al novio de Cande

Y allí reveló: "Lo conocía a Diego. Tuve el honor de estar en el grupo médico que en el 2001 le diagnosticó una miocardiopatía dilatada. A partir de ahí tuvimos una relación médico - paciente".

Y agregó: "Trabajábamos con el Dr. Cahe, hasta ese momento no había signo precoces de miocardiopatía. Él se iba a hacer una publicidad al exterior y ahí vimos los primeros síntomas directos de lo que fue su enfermedad coronaria después".

"Los que tenemos relación con la vida y la muerte vimos que él estaba entregado", expresó sobre la muerte del Diez.

LEER TAMBIÉN: >Inesperado gesto de Verónica Ojeda hacia Rocío Oliva: "Ella tendría que haberse despedido de Diego"