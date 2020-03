Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand en su regreso a la televisión

A días del debut de su temporada número 52 al aire, Mirtha Legrand ya se está preparando para recibir a grandes figuras del mundo del espectáculo en su programa.

El domingo 8 de marzo a través de la pantalla de El Trece, la diva tendrá a Moria Casán, Luciana Salazar, Agustina Cherri, Marcos Carnevale y Adrián Suar.

A través de Twitter, expresó que "ya falta poquito" y remató con su típico "prendete a la Chiqui, prendete al eltrece".

En su última aparición, La Chiqui contó que en su cumpleaños recibió flores, bombones y “unos anillos preciosos”. Y señaló: “No todo el mundo llega a esta edad, y bien como yo. Mi hermana también está perfecta”.

“Recuerdo los cumpleaños que pasaba con Daniel (Tinayre), con todos los amigos… En realidad he festejado siempre mis cumpleaños, nunca los he ocultado. Hoy también me gusta festejarlo. Bueno, festejar no porque no estoy para festejos, pero no me gusta estar acompañada, no me gusta estar sola”, manifestó.

Por otro lado, se refirió a su regreso a la televisión. “Estoy contenta, con ganas de volver”, dijo.

